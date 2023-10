Business news: Spagna, fonti stampa, Telefonica prepara piano licenziamenti volontari di massimo 5 mila posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di Telecomunicazioni spagnola Telefonica avrebbe avviato un nuovo piano di licenziamenti volontari nelle sue principali filiali spagnole che interesserebbe un massimo di 5 mila lavoratori su 15 mila complessivi. È quanto confermato da fonti del settore al quotidiano "Cinco Dias", nonostante l'impresa non abbia voluto commentare queste indiscrezioni. Il programma sarà pluriennale, dal 2024 al 2026, e sarà uno dei pilastri del nuovo piano strategico, che sarà presentato agli investitori l'8 novembre in occasione dell'Investor Day. L'azienda ritiene, infatti, di non aver bisogno di gran parte della forza lavoro legata alle operazioni della rete in rame, che verrà chiusa nel 2024, una volta completata la migrazione dei clienti alla rete in fibra. Il piano di licenziamenti volontari dovrebbe essere presentato ai sindacati nei prossimi giorni. (Spm)