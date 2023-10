Business news: Lituania, Commissione Ue approva Pnrr modificato con capitolo Repower Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha adottato una valutazione positiva del Piano di ripresa e resilienza modificato della Lituania, che include un capitolo Repower Eu. Il piano ha ora un valore di 3,85 miliardi di euro (2,3 miliardi di euro in sovvenzioni e 1,55 miliardi di euro in prestiti), quasi il doppio rispetto al piano di ripresa e resilienza iniziale. Il capitolo Repower Eu comprende una riforma e tre investimenti per realizzare gli obiettivi del piano di rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030. Inoltre, la Lituania ha aggiunto ulteriori investimenti al suo piano originale, in particolare due fondi che forniranno prestiti per la transizione verso l'energia pulita. Uno di questi fondi incentiverà l'adozione di energie rinnovabili da parte delle imprese, mentre l'altro promuoverà la transizione delle imprese verso tecnologie verdi e ad alto valore aggiunto. La Lituania ha anche ampliato le misure già incluse nel piano originale, come il rafforzamento delle capacità di sicurezza informatica dello Stato. (Beb)