Medio Oriente: in centinaia manifestano a New York per un cessate il fuoco a Gaza

- Centinaia di persone si sono radunate alla stazione Grand Central di Manhattan, per chiedere un cessate il fuoco nella striscia di Gaza. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Jewish Voice for Peace, dopo che Israele ha annunciato una espansione delle operazioni militari contro i combattenti di Hamas. I presenti si sono radunati al coro di “cessate il fuoco subito” e “risparmiate la vita a Gaza”, mostrando diversi cartelli con le scritte “libertà per i palestinesi” e “Israele chiede subito un cessate il fuoco”. La polizia ha inizialmente tentato di chiudere l’accesso al terminal della stazione, per poi mettersi da parte alla luce del gran numero di manifestanti. Le forze dell’ordine hanno arrestato alcuni dei presenti. (Was)