Casa: Matone (Lega), da Partito democratico non accettiamo lezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra patrimoniali, voti per le case green a Bruxelles, i sostegni ai comitati di lotta per la casa a Roma il Pd è l'unico a non avere titolo per poter parlare dell'argomento. La Schlein che oggi attacca fa ridere: la sinistra ha governato per un decennio. Creando o aggravando problemi. Casa inclusa. Quindi non siamo disposti oggi ad accettare lezioni". Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Simonetta Matone. (Com)