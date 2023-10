Medio Oriente: Ong, nuovo attacco contro base Usa in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una violenta esplosione seguita da un incendio ha colpito gli alloggi delle forze degli Stati Uniti all'interno della base petrolifera "Omar Field" nel governatorato di Deir ez-Zor, nella Siria nord-orientale. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul territorio siriano con una vasta rete di fonti, ipotizzando un attacco contro il “Green Village” statunitense provocato dai droni delle milizie filo-iraniane. In precedenza, la stessa Ong aveva segnalato un attacco simile contro la base della Coalizione internazionale anti-Isis a nord di Al Hasakah, nella Siria settentrionale. “È probabile che la base sia stata presa di mira da milizie iraniane”, aggiunge l’Osservatorio. (segue) (Res)