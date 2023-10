Medio Oriente: ministro giordano Safadi, “regione nell’abisso, ma non bisogna arrendersi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra di Israele a Gaza “sta spingendo la regione nell’abisso”, non bisogna arrendersi “finché questa catastrofe non sarà finita”. Lo ha scritto oggi su X (ex Twitter) il vicepremier e ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi. “La guerra di Israele a Gaza, con la brutalità degli attacchi al suolo trasmessi in diretta sugli schermi televisivi, sta spingendo la regione verso il baratro. La comunità internazionale deve opporsi inequivocabilmente”, ha detto Safadi, accogliendo con favore il voto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite della risoluzione araba sulla “protezione dei civili e rispetto degli obblighi legali e umanitari” a Gaza. “L’adozione della risoluzione presentata dalla Giordania a nome dei paesi arabi rappresenta una chiara presa di posizione contro la guerra di Israele, contro l’uccisione dei palestinesi, contro i crimini di guerra, dalla parte del diritto internazionale”, ha aggiunto Safadi. (Res)