- Gli scambi commerciali tra la Russia e l'India in quest'anno sono stati pari a 43,8 miliardi di dollari, un tasso del 20 per cento superiore rispetto al 2022. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Ria Novosti" citando di dati del ministero del Commercio e dell'Industria indiano. Si sottolinea che negli otto mesi dell'anno precedente l'India ha acquistato i prodotti russi per un valore totale del 17,1 miliardi di dollari. Inoltre, la Nuova Delhi ha aumentato le esportazioni commerciali di 1,5 volte in un anno, a 2,6 miliardi di dollari. La crescita del commercio consente alla Russia di rimanere il quarto principale partner commerciale dell'India. (Rum)