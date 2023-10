Business news: Croazia, nel 2022 quota debito pubblico su Pil "significativamente inferiore" a media Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno la quota del debito pubblico della Croazia in riferimento al Pil è stata "significativamente inferiore" alla media dell'Unione europea e dei Paesi dell'Eurozona. Lo riportano i dati pubblicati dall'Ufficio statistico europeo Eurostat. Mentre infatti a livello dell'Ue il debito pubblico espresso in percentuale del Pil era pari all'83,5 per cento e a livello dell'Eurozona pari al 91 per cento, in Croazia ammontava a 46,346 miliardi di euro, cioè una quota pari al 68,2 per cento del Pil croato. Secondo i dati finali in circa la metà degli Stati membri dell'Ue, nel 2022 il debito pubblico espresso in percentuale del Pil ha superato il limite prescritto del 60 per cento. (Beb)