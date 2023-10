Medio Oriente: Israele condanna danni causati in Egitto dai missili lanciati dallo Yemen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone non identificato è caduto ieri notte accanto a un edificio vicino all'ospedale di Taba, località egiziana situata all'estremità settentrionale del Golfo di Aqaba, a ridosso del confine meridionale israeliano, causando sei feriti. L’episodio è stato confermato dalle Forze armate egiziane, che tuttavia non hanno menzionato l’origine dell’attacco. “L'incidente ha provocato ferite di lieve entità a sei persone, che sono state dimesse dall'ospedale dopo aver ricevuto i necessari primi soccorsi. L’episodio è oggetto di indagine da parte di un comitato specializzato delle autorità competenti”, riferisce un comunicato ufficiale. Le immagini diffuse dai media egiziani mostrano danni di discreta entità in un'area residenziale appartenente all'amministrazione dell'ospedale di Taba, compatibili con la caduta di un razzo, di un missile o l'esplosione di un drone-suicida. (segue) (Res)