Medio Oriente: Israele condanna danni causati in Egitto dai missili lanciati dallo Yemen (3)

- Secondo Daniel Hagari, portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), a colpire Taba, in Egitto, sarebbe stato un missile lanciato "dall’area del Mar Rosso". Il portavoce israeliano alludeva allo Yemen, dove sono attivi i ribelli sciiti Houthi alleati dell’Iran, non nuovi al lancio di missili a lunga gittata che in passato hanno colpito anche Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. “Nelle ultime ore è stata rilevata una minaccia aerea nella zona del Mar Rosso. Aerei da combattimento sono stati fatti decollare nell’area minacciata e la questione è oggetto di indagine”, ha affermato Hagari, spiegando che Israele avrebbe lavorato insieme a Egitto e Stati Uniti “e rafforzerà la difesa contro le minacce provenienti dall’area del Mar Rosso”. Non è tutto. Stamane un oggetto non identificato è caduto vicino alla località costiera di Nuweiba, nella parte sud-orientale della Penisola del Sinai, circa 60 chilometri a sud della città di Taba. Un filmato diffuso da alcuni utenti sui social network mostra aerei da guerra volare a bassa a quota, una nuvola in cielo compatibile con un’esplosione in aria e una colonna di fumo che erge dietro le capanne di un resort turistico. Le autorità egiziane non hanno ancora commentato quest’ultimo episodio.Lo scorso 22 ottobre, inoltre, un carro armato delle Forze di difesa israeliane aveva colpito “accidentalmente” una postazione militare egiziana vicino a Kerem Shalom, nei pressi del confine tra Israele, Egitto e la Striscia di Gaza. “L’incidente è oggetto di indagine e i dettagli sono allo studio. Le Idf esprimono rammarico per l’accaduto”, avevano confermato le forze israeliane su X (ex Twitter). Da parte sua, l’Egitto aveva dato notizia di “feriti di lieve entità” tra le sue forze al confine con Gaza e Israele. “Durante gli scontri in corso nella Striscia di Gaza, una delle torri di guardia al confine egiziano è stata colpita accidentalmente dai frammenti di un proiettile di un carro armato israeliano”, affermava una dichiarazione ufficiale egiziana. “Ci sono stati lievi feriti tra alcuni soldati di sorveglianza del confine”, aggiungeva poi l’esercito egiziano, sottolineando che “la parte israeliana ha espresso il suo rammarico per l’incidente involontario subito dopo che si è verificato e le circostanze dell’incidente sono oggetto di indagine”. (Res)