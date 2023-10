Medio Oriente: consigliere Netanyahu, Israele ha cominciato a vendicarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo militante islamista palestinese Hamas "pagherà per i suoi crimini contro l’umanità" e Israele ha iniziato a vendicarsi. Lo ha detto oggi Mark Regev, consigliere del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, all’emittente televisiva statunitense via cavo “Msnbc”. “Hamas sentirà l'ira di Israele e inizierà a pagare per i suoi crimini”, ha detto Regev. In precedenza, il consigliere israeliano aveva dichiarato alla tv statunitense “Fox News”: “Stiamo rafforzando la pressione su Hamas. Naturalmente non posso essere più specifico in questa fase, ma Hamas sentirà ora la potenza di Israele”. (Res)