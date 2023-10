Libano: ambasciata Usa ai cittadini, lasciate immediatamente il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata statunitense in Libano ha esortato ancora una volta tutti i cittadini Usa a lasciare “immediatamente” il Paese, a causa della situazione “imprevedibile” nella regione. In un avviso pubblicato oggi, la rappresentanza diplomatica statunitense ha esortato i cittadini a “sfruttare i voli commerciali finché sono disponibili: in caso contrario, consigliamo di preparare un piano in vista di possibili crisi”. (Was)