- - Conferenza "Decoro urbano: al via protocollo Roma Capitale, Retake, Ama e Atac". Interverranno: Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Daniele Pace, presidente Ama, Francesca Elisa Leonelli, presidente Retake Roma.Roma, Largo Gaetana Agnesi (ore 12)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, presenta i tre progetti selezionati dal Dipartimento Tutela Ambientale per la promozione di campagne, manifestazioni di sensibilizzazione ed educazione alla tutela e al benessere degli animali. La presentazione avviene in occasione della distribuzione da parte della LAV dei quaderni informativi sugli animali da compagnia "Tracce d'amore – Buone prassi per una convivenza serena in famiglia tra umani e altri animali nella Capitale", uno dei tre progetti selezionati. Partecipano: Gianluca Lanzi, presidente Municipio Roma XI, Daniela Gentili, assessora all'Ambiente Municipio Roma XI. Rappresentanti delle associazioni animaliste Lav, Earth e Oipa.Roma, Area giochi Villa Bonelli, via Camillo Montalcini, 1 (ore 14:30) (segue) (Rer)