Medio Oriente: Israele condanna danni causati in Egitto dai missili lanciati dallo Yemen

- Il ministero degli Esteri di Israele “condanna il danno causato alle forze di sicurezza egiziane dai missili e dai droni” che sarebbero stati lanciati dal gruppo sciita filo-iraniani Houthi, al potere nello Yemen, “con l'intenzione di danneggiare Israele”. Lo ha scritto su X (ex Twitter) il portavoce della diplomazia israeliana, Lior Haiat. “Gli Houthi sono rappresentanti del regime terroristico degli Ayatollah a Teheran, che controlla anche le organizzazioni terroristiche Hezbollah, Jihad islamica e Hamas”, ha aggiunto il portavoce. Houthi era in origine il nome di un clan dello Yemen, e non di una setta o un gruppo religioso. In seguito, un movimento di combattenti ribelli chiamato Ansar Allah ha adottato questo come nome ufficiale, dopo che il loro fondatore e principale capo, Hussein Badreddin al Houthi, venne ucciso nel 2004, portando alla cosiddetta insurrezione Houthi. (segue) (Res)