Medio Oriente: Guterres, “questo è il momento della verità”

- “Questo è il momento della verità. La storia ci giudicherà tutti”. Lo ha scritto oggi su X (ex Twitter) il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo che Israele ha annunciato "l’espansione" delle operazioni militari di terra contro il movimento islamista palestinese Hamas nella striscia di Gaza. "Ribadisco il mio appello per un cessate il fuoco umanitario in Medio Oriente, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e la consegna di aiuti salvavita nella misura necessaria. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità”, ha aggiunto il numero uno delle Nazioni Unite. (Res)