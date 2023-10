Medio Oriente: Riad avverte gli Usa, invasione di Gaza sarebbe una catastrofe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Arabia Saudita hanno messo in guardia gli Stati Uniti contro una invasione della striscia di Gaza da parte di Israele, affermando che sarebbe “una catastrofe” per tutto il Medio Oriente. Lo ha detto al “New York Times” il senatore democratico Richard Blumenthal, che lo scorso fine settimana è andato a Riad insieme ad una delegazione della camera alta del Congresso Usa. “La leadership saudita si augura che una operazione militare di terra si possa evitare, per non avere conseguenze negative sulla stabilità regionale”, ha aggiunto il senatore. (Was)