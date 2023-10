Medio Oriente: fonti palestinesi, carri armati israeliani entrati striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze militari di terra e i carri armati israeliani sarebbero entrati nella striscia di Gaza, dove sarebbero in corso pesanti scontri a fuoco tra soldati e uomini armati. Lo riferiscono fonti palestinesi citate dal quotidiano “Times of Israel”, dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato l’espansione delle operazioni di terra nell’enclave controllata dal movimento islamista Hamas. Al momento non ci sono commenti da parte delle Idf e non è possibile verificare le segnalazioni, anche a causa del blocco totale delle comunicazioni Internet nella striscia di Gaza. In precedenza, l’Aeronautica Militare aveva effettuato un vasto bombardamento nell’enclave, apparentemente in preparazione dell’incursione di terra. (Res)