Medio Oriente: Ong, nuovo attacco contro base Usa in Siria (2)

- Ieri, le Forze armate statunitensi, su ordine del presidente Joe Biden, avevano effettuato attacchi aerei contro due strutture gestite da gruppi affiliati alle Guardie della rivoluzione islamica dell’Iran, nell’est della Siria. Lo aveva annunciato il Pentagono in una nota. Gli attacchi erano stati organizzati in risposta a diversi attentati avvenuti negli ultimi giorni contro diverse strutture che ospitano militari statunitensi in Iraq e in Siria. “La sicurezza del nostro personale ha la massima priorità: gli Stati Uniti non tollereranno attacchi contro i propri militari, e prenderanno i dovuti provvedimenti per proteggere la sicurezza nazionale e i nostri interessi nella regione”, aveva detto al riguardo il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin. (Res)