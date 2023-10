Usa: assistente segretario O’Brien a Malta, in Italia e nel Regno Unito fino al 31 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente del segretario di Stato Usa per gli affari europei, James O’Brien, si recherà in visita a Malta, in Italia e nel Regno Unito, fino al 31 ottobre. Il diplomatico statunitense, riferisce una nota, andrà prima alla Valletta, dove parteciperà al terzo round di discussioni per trovare una formula di pace per la guerra in Ucraina. In programma ci sono anche incontri con i funzionari di governo, che saranno dedicati a temi come la sicurezza regionale, la cooperazione energetica e la situazione in Medio Oriente. O’Brien andrà poi a Roma e a Londra, dove incontrerà i rappresentanti dei due governi per discutere la sicurezza europea, la situazione in Ucraina e le azioni destabilizzanti della Cina sul piano internazionale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla guerra nella striscia di Gaza. (Was)