Medio Oriente: portavoce Idf, incursione di terra in corso non è offensiva su larga scala

- L’incursione di terra lanciata stasera da Israele sulla striscia di Gaza non è un’offensiva su larga scala. Lo hanno riferito funzionari statunitensi e israeliani all’emittente televisiva “Abc News”. Secondo il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Peter Lerner, l’attuale operazione terrestre non è l’invasione che ci sia aspettava, mentre una fonte governativa statunitense anonima ha detto che gli israeliani “stanno conducendo un'incursione limitata e hanno accettato di fornire sostegno umanitario in concomitanza con l'operazione”. In precedenza, un altro portavoce delle Idf, Daniel Hagari, aveva dichiarato che l'esercito sta espandendo le sue operazioni di terra nella striscia di Gaza. (Res)