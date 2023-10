Medio Oriente: portavoce Idf, incursione di terra in corso non è offensiva su larga scala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando gli è stato se Israele avesse lanciato stasera un'invasione di terra nella striscia di Gaza, Lerner ha risposto: "Stiamo conducendo le nostre attività di rastrellamento e pulizia al fine di creare condizioni migliori per condizioni operative ottimali sul terreno. Stiamo quindi ricercando capacità anticarro, distruggendo posti di osservazione e attaccando i terroristi laddove li troviamo in prima linea o nella periferia della striscia di Gaza". Secondo Lerner, i militari israeliani hanno "condotto queste attività" per "diversi giorni", senza tuttavia fornire dettagli specifici a causa di "problemi operativi". "Intendiamo smantellare le loro capacità, distruggere il loro governo e assicurarci che non possano mai più utilizzare la striscia di Gaza come punto di partenza per attacchi contro il nostro popolo", ha aggiunto.(Res)