Medio Oriente: Egitto intensifica protezione dello spazio aereo in tutte le direzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha intensificato gli sforzi per proteggere il proprio spazio aereo “in tutte le direzioni strategiche”. Lo ha riferito il ministero della Difesa egiziano in un comunicato, pubblicando al contempo i risultati delle indagini preliminari sull’oggetto non identificato caduto nel resort turistico Nuweiba e sul drone caduto a Taba, nella parte orientale della penisola del Sinai. Secondo la ricostruzione egiziana, due droni stavano sorvolando il Mar Rosso da sud verso nord: uno è stato colpito “al di fuori dello spazio aereo egiziano”, nella regione del Golfo di Aqaba, provocando la caduta di alcuni detriti in un'area disabitata a Nuweiba, mentre l’altro drone è caduto a Taba. “L’Aeronautica militare e le Forze di difesa aerea stanno intensificando il lavoro per proteggere lo spazio aereo egiziano su tutte le direzioni strategiche del Paese”, ha riferito il colonello Abdel Hafez Ghareeb, portavoce ufficiale delle Forze armate egiziane.(Cae)