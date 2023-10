Medio Oriente: direttore Oms, “persi contatti con il nostro staff a Gaza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), ha dichiarato di aver “perso i contatti con il nostro staff a Gaza, con le strutture sanitarie, gli operatori sanitari e il resto dei nostri partner umanitari sul campo”. In un post su X (ex Twitter), il numero uno dell’Oms ha chiesto la protezione immediata di tutti i civili e il pieno accesso umanitario. “Questo assedio mi rende seriamente preoccupato per la loro sicurezza e per i rischi immediati per la salute dei pazienti vulnerabili”, ha scritto il funzionario etiope. (Res)