Medio Oriente: Erdogan chiede a paesi musulmani “azioni unite” per sostenere Gaza

- Il presidente turco Recep Tayyip ha chiesto ai paesi musulmani “azioni unite” per “sostenere il popolo palestinese oppresso”. E’ quanto si legge in un comunicato della presidenza turca diffuso dopo l’incontro di Erdogan con l’omologo somalo Hassan Sheikh Mohamud a Istanbul. “Sono stati discussi gli attacchi israeliani ai territori palestinesi che si sono trasformati in massacri, gli sforzi della Turchia per fornire aiuti umanitari a Gaza e ulteriori passi per un cessate il fuoco umanitario. Il presidente Erdogan ha affermato che i messaggi dei paesi musulmani a sostegno del popolo palestinese oppresso sono molto importanti e che la pace e la stabilità durature nella regione possono essere raggiunte solo attraverso l'unità di azione", ha affermato la presidenza in una nota. I leader dei due paesi hanno discusso anche delle ulteriori iniziative nelle relazioni bilaterali, nella lotta al terrorismo e nella cooperazione economica, si legge nel comunicato. (Tua)