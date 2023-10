Kosovo-Serbia: rappresentante speciale Onu, dialogo unica via da seguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo è l'unica via da seguire tra Serbia e Kosovo. Lo ha detto la rappresentante speciale del segretario generale Caroline Ziadeh alla sessione biennale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul Kosovo, sottolineando l’urgente necessità di un’azione concertata e di un compromesso per affrontare il deterioramento del contesto di sicurezza e garantire la pace e la stabilità nel paese. Riferendo sui recenti sviluppi e sulle sfide alla sicurezza, Ziadeh ha sottolineato l'importanza fondamentale dell'impegno costruttivo e delle misure di riduzione della tensione. La funzionaria ha ribadito la condanna dell'Unmik per il grave incidente di sicurezza avvenuto il 24 settembre nei pressi del villaggio di Banjska nel comune di Zvecan, nel Kosovo settentrionale, e per "la tragica perdita" di vite umane, invitando alla moderazione. "È essenziale che le indagini attualmente in corso forniscano l'opportunità di documentare fattivamente questi eventi e ritenere responsabili i responsabili", ha aggiunto Ziadeh. Sottolineando come l'incontro ad alto livello del 14 settembre a Bruxelles non abbia prodotto alcun consenso, il capo dell'Unmik ha dichiarato: "Questa è stata un'occasione persa per impegnarsi in modo costruttivo verso un programma per l'attuazione dei rispettivi impegni delle parti nell'ambito degli accordi presi a Bruxelles e Ohrid all'inizio di quest'anno". Ziadeh ha espresso la speranza che l'esito degli incontri guidati da Ue-Usa tenutisi separatamente a Belgrado e Pristina il 21 ottobre riporterà il dialogo su un percorso positivo, con il fermo impegno di entrambe le parti ad adottare misure di riduzione della tensione e ad agire in base alle proposte avanzate durante gli incontri. (Alt)