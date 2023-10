Serbia-Kosovo: premier Brnabic, non abbiamo nulla a che fare con sparatoria a Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non ha nulla a che fare con il conflitto armato scoppiato il 24 settembre nel villaggio di Banjska, in Kosovo. Lo ha dichiarato la premier serba Ana Brnabic nel suo intervento alla seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui si è discusso del rapporto semestrale del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres sul lavoro della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik). Lo riporta la stampa locale. "Affermo responsabilmente che né Belgrado né le strutture di sicurezza della Serbia hanno avuto nulla a che fare con questo evento e siamo pronti a fornire alla comunità internazionale tutte le informazioni e le prove oggi disponibili per confermare questa affermazione", ha sottolineato Brnabic, sottolineando che "l'approccio più razionale al momento sarebbe che la Kfor si assumesse la piena responsabilità per la sicurezza dei serbi nel nord del Kosovo, che i partiti riprendano il dialogo e che si tengano al più presto elezioni locali nel nord". La premier serba ha quindi aggiunto che secondo lei gli avvenimenti di Banjska "sono la logica conseguenza del regno di paura e terrore che Pristina ha deciso di instaurare, nonostante le chiare richieste di allentamento della tensione avanzate dalla comunità internazionale". "Per essere assolutamente chiari", ha affermato Brnabic, "stiamo assistendo in Kosovo ad una campagna di pulizia etnica silenziosa". (segue) (Seb)