Kosovo-Serbia: Meloni a vertice con Scholz, Macron, Michel, Kurti e Vucic

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà oggi, insieme al presidente francese, Emmanuel Macron, al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a due successivi incontri, con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, e con il presidente serbo Aleksandar Vucic. A quanto si apprende, gli incontri saranno focalizzati sull'attuazione dell'accordo di base per la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi, raggiunto grazie alla facilitazione dell'Unione europea. L'obiettivo è far convergere le due parti sulla bozza di statuto per l'Associazione delle municipalità a maggioranza serba predisposta dall'Ue con il contributo di Italia, Francia, Germania e Usa, in modo da rilanciare il processo politico ed evitare nuove tensioni e incidenti nel nord del Kosovo. Le discussioni con i due leader fanno seguito alla visita congiunta di Italia, Francia, Germania e Stati Uniti, assieme al Rappresentante speciale Ue, Miroslav Lajcak, svoltasi a Pristina e Belgrado il 21 ottobre scorso. (Beb)