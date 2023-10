Kosovo-Serbia: Borrell, preoccupati per stallo fra le parti, unica via normalizzazione dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, si è detto preoccupato per lo stallo nel processo di normalizzazione dei rapporti fra Kosovo e Serbia. "Siamo molto preoccupati per lo stallo nel processo di normalizzazione tra Kosovo e Serbia e per i recenti attacchi terroristici che abbiamo nuovamente condannato nell'incontro che abbiamo avuto oggi, separatamente con il primo ministro Kurti, insieme al presidente Macron, al cancelliere Scholz e al primo ministro Meloni, e dopo con il presidente Vucic. Abbiamo discusso con loro della situazione, per spiegare ancora una volta che l'unica via da seguire è la normalizzazione del dialogo, che la via europea richiede la normalizzazione delle relazioni tra le parti", ha detto in un punto stampa a margine del vertice europeo di Bruxelles. "C'è un grande ostacolo che è la creazione di un'associazione di comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. E per aiutare le due parti a raggiungere un accordo, tutti insieme abbiamo presentato una proposta europea seria ed equilibrata per l'istituzione di questa associazione di comuni. Abbiamo insistito con le parti affinché cogliessero questa occasione, che rappresenterebbe un grande passo avanti nel processo di normalizzazione e per evitare nuovi episodi di violenza", ha aggiunto. "Purtroppo, le parti non erano disposte a trovare un accordo su questo punto, senza precondizioni che fossero inaccettabili per la controparte. Alla fine, abbiamo chiesto alle parti di impegnarsi in modo sicuro nel processo di normalizzazione, che può essere fatto solo nel quadro del dialogo, perché è l'unico modo per avanzare sulla strada europea. Continueremo a insistere e a lavorare per ottenere un accordo, ma oggi, purtroppo, non è stato possibile", ha concluso. (Beb)