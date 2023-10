Serbia: Vucic, non possiamo accettare indipendenza Kosovo né sua adesione a Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non può accettare l'adesione del Kosovo alle Nazioni Unite, né la sua indipendenza. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic, dopo l'incontro con i leader dell'Unione europea a margine del vertice di Bruxelles. Vucic ha sottolineato che nei negoziati con Pristina "è pronto a firmare tutto ciò che chiedono l'Unione europea e gli Stati Uniti, tranne l'adesione del Kosovo all'Onu e il riconoscimento dell'indipendenza" e che Pristina da parte sua "deve adempiere agli obblighi che ha accettato, come la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso)", anche se, ha sottolineato, "so che non lo farà". Il presidente serbo ha quindi affermato a tal proposito che il documento presentato il 21 ottobre alle due parti dagli inviati speciali per il dialogo tra Belgrado e Pristina di Francia, Germania, Italia, Ue e Stati Uniti è una "buona base" per continuare il lavoro e la formazione della Zso. Vucic ha quindi sostenuto che "non è un problema se la Kfor e la Nato espandono il proprio mandato e aumentano il numero dei membri in Kosovo, in conformità con la Risoluzione 1244", ma che gli stessi "non possono sostenere la creazione di un esercito del Kosovo" perché la cosa "non è conforme alla suddetta risoluzione". (Seb)