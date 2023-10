Serbia-Kosovo: Kurti pronto a firmare nuovi accordi, Vucic chiede di adottare quelli esistenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo e la Serbia hanno raggiunto l'accordo fondamentale per la normalizzazione delle relazioni nel mese di febbraio a Bruxelles, mentre l'allegato per la sua attuazione è stato concordato nel mese di marzo a Ocrida, in Macedonia del Nord. Le parti non hanno apposto la propria firma su nessuno dei documenti e anche in quell’occasione Kurti aveva detto di essere pronto a firmare. Vucic, rivolgendosi ai giornalisti dopo gli incontri avvenuti a Bruxelles, ha detto che la Serbia vuole attuare tutti gli accordi firmati con le autorità del Kosovo. Il presidente ha detto che il 21 ottobre, quando ha ricevuto gli inviati occidentali a Belgrado, ha ricevuto una lettera che ha ritenuto "una buona base per il futuro". "Siamo totalmente pronti per la costituzione dell'Associazione secondo le proposte che abbiamo ricevuto", ha detto Vucic, aggiungendo, tuttavia, la Serbia "non può accettare l'adesione del Kosovo alle Nazioni Unite o l'indipendenza del Kosovo". "Non si tratta di firmare o non firmare", ma "di mettere in pratica ciò che è stato firmato in precedenza o quello che è stato concordato sinora", ha detto il presidente serbo. Vucic, infine, ha aggiunto che nelle riunioni nessuno ha parlato delle "sanzioni contro la Serbia", che sarebbero legate alla sparatoria avvenuta il mese scorso a Banjska. (segue) (Res)