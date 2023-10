Balcani: leader europei preoccupati per sicurezza nella regione, proseguire verso riduzione tensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo si rammarica del fatto che le due parti non abbiano attuato l'accordo sul percorso verso la normalizzazione e il relativo allegato concernente l'attuazione nonché altri accordi conclusi nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue, sotto la guida dell'Alto rappresentante e con il sostegno del rappresentante speciale dell'Ue" Il Consiglio europeo invita quindi il Kosovo e la Serbia "ad attuarli senza indugi né precondizioni. Ciò include l'istituzione dell'associazione/comunità dei comuni a maggioranza serba", continua il testo. "La normalizzazione delle relazioni è una condizione essenziale per il percorso europeo di entrambe le parti, che in mancanza di progressi rischiano di perdere importanti opportunità. L'Unione europea continuerà a lavorare a stretto contatto con i Balcani occidentali e a sostenerli negli sforzi di riforma lungo i loro percorsi europei", conclude il testo. (Beb)