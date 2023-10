Scuola: Lollobrigida, raccontare eccezionalità degli istituti agrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa nuova fase in cui stiamo vivendo, l'agricoltura, la pesca e l'allevamento tornano ad essere centrali e di questo il Governo ha sin da subito avuto consapevolezza. Da tempo abbiamo provato a raccontarlo e oggi finalmente ci troviamo in Europa con orecchi più attenti al nostro tessuto produttivo, che è fatto dalla qualità del nostro cibo e dall'eredità secoli di contaminazioni che in Italia hanno trovato il crogiuolo". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo questa mattina all'inaugurazione del Corso Its in Agronomia, Innovazione e Tecnologia Agricola presso l'Its Garibaldi di Roma. ""Tornare ad essere consapevoli della forza della nostra Nazione è per noi un obiettivo primario – ha affermato il ministro -. Ma ci vorranno anni per invertire quel decadimento che ha causato la perdita tra il 30 e il 40 per cento delle imprese agricole italiane, aziende chiuse soprattutto al sud dove c'è più bisogno di sviluppo e lavoro". (segue) (Com)