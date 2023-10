Decreto Caivano: Silvestro (FI), Stato c'è con strumenti necessari a contrastare criminalità minorile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sostegno e appoggio concreto del governo, con il voto in Senato, al decreto Caivano. Sono realtà le misure urgenti di contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile". Lo dichiara il presidente della commissione bicamerale per le Questioni regionali, Francesco Silvestro. "Lo Stato avrà finalmente gli strumenti necessari per agire in maniera preventiva e sanzionatoria sulla criminalità e sulla tutela del minore. Noi ci siamo. Lo Stato c'è", conclude. (Rin)