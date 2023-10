Medio Oriente: ministro Esteri Libano incontra diplomatici a Beirut per discutere conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Libano, Abdallah Bou Habib, ha incontrato oggi a Beirut gli ambasciatori di Ucraina, Uruguay, Venezuela, Malta, Azerbaigian, Cuba, Paraguay, Argentina e Filippine. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Nna". Durante l'incontro, il ministro ha dichiarato: "Il nostro mondo si trova ora di fronte a due scelte: rimanere in silenzio sulla trasformazione di Gaza in una fossa comune per più di 2 milioni di palestinesi, violando il diritto internazionale; o fermare immediatamente questa guerra e intraprendere la strada della pace, in conformità con le risoluzioni della legittimità internazionale". (Lib)