Russia: Putin convoca riunione Consiglio sicurezza, focus su traffico illegale di armi

- Il presidente russo Vladimir Putin ha convocato oggi una riunione programmata del Consiglio di sicurezza russo dedicata all'uso delle armi e il suo traffico illegale nel Paese. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Cremlino. "È necessario pensare a come le armi e le munizioni entrano nel territorio della Federazione Russa in modo illegale, tra l'altro, anche dal territorio dell'Ucraina", ha osservato il presidente. Putin ha esortato le autorità russe a studiare come sono organizzati i canali attraverso cui vengono trafficate le armi, nonché valutare le misure di controllo dipartimentale e "capire cosa è necessario fare per rafforzare il quadro normativo". (Rum)