Roma: Iniziativa Comune e Soggetto giuridico insieme per progetto "Futura labor"

- Si è svolta a Roma l'assemblea congiunta di Iniziativa Comune e Soggetto Giuridico, organismo di aggregazione intercategoriale e coinvolgimento dei cittadini. La riunione ha rappresentato l'occasione per la firma del protocollo di adesione al nuovo progetto denominato Futura Labor. Hanno hanno preso parte, tra gli altri, Rocco Tiso, fondatore di Sg e Ic, Carmela Tiso, presidente di Iniziativa Comune, Andrea Michele Tiso, presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori europei e del mondo, Francesco Giordani, responsabile del raggruppamento Coordinamento dei Patronati di assistenza sociale, e Attilio Arbia, portavoce di Iniziativa Comune. E' quanto si legge in una nota. "Un incontro importante per analizzare i prossimi obiettivi e definire le strategie future", ha spiegato Tiso. "Siamo molto soddisfatti dell'andamento della riunione, visto e considerato che abbiamo registrato grande partecipazione e vivo interesse da parte dei convenuti, con riflessioni rilevanti e proposte concrete sulle azioni da mettere in campo per difendere i diritti di cittadini e lavoratori e per tutelare tutti quei principi virtuosi sui cui si fonda la nostra società civile", ha aggiunto. (segue) (Com)