Roma: Iniziativa Comune e Soggetto giuridico insieme per progetto "Futura labor" (2)

- In tal senso, la riunione ha rappresentato l'occasione per la firma del protocollo di adesione al nuovo progetto denominato Futura Labor: "Un progetto innovativo e ambizioso - ha proseguito Tiso - basato sui valori di democrazia ed equità, e che punta alla educazione e alla sicurezza alimentare, alla scolarizzazione pubblica e gratuita, alle pari opportunità e combatte ogni forma di discriminazione". Il nuovo organismo, dunque, aperto a tutti i cittadini, fonderà la sua azione su iniziative tese alla "valorizzazione della agricoltura, dell'ambiente e di una società equa e leale, con particolare attenzione alla partecipazione culturale e sociale, e ai processi democratici, con l'individuo sempre al centro della società civile, con i suoi diritti e i suoi doveri", ha concluso Tiso. (Com)