Spagna: oltre 200 mila persone vittime di abusi sessuali commessi da religiosi

- L'0,6 per cento della popolazione adulta spagnola (circa 200 mila persone su 38,9 milioni) avrebbe subito abusi da esponenti religiosi. È quanto emerge dal rapporto di 777 pagine sugli abusi sessuali all'interno della Chiesa redatto dal Difensore civico che include un'indagine commissionata all'istituto demoscopico "Gad3" su circa 8 mila intervistati e presentata oggi al Congresso dei deputati. Secondo il rapporto, l'84 per cento delle vittime erano uomini, così come la grande maggioranza dei loro aggressori e solo una piccola parte degli accusati è stata processata dalle autorità civili. Il difensore civico, Angel Gabilondo, ha proposto un fondo statale di compensazione per le vittime, che "meritano di essere ascoltate, assistite e ricambiate" chiedendo alla Chiesa cattolica di contribuire dopo aver denunciato "il silenzio di coloro che avrebbero potuto fare di più per prevenire" la pederastia. (Spm)