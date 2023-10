Senato: Maiorino (M5s), Gasparri rinunci a immunità e risponda di suoi insulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vivo una forte difficoltà a dover parlare di un tema così delicato, doloroso come la realtà di Caivano e il relativo decreto legge, su cui abbiamo lavorato duramente in commissione, dopo aver sentito il senatore Gasparri, che ha dato dei cani che abbaiano e degli spacciatori ai colleghi delle opposizioni". Lo ha detto la senatrice M5s Alessandra Maiorino all'inizio della sua dichiarazione di voto sul decreto Caivano. "Gasparri è un esperto di insulti e sa di farla franca ogni volta perché si avvale sempre dell'immunità parlamentare. Allora a lui rivolgo lo stesso invito che già ha fatto il senatore Roberto Scarpinato: Gasparri rinunci all'immunità e accetti di farsi giudicare in tribunale per le parole che usa", ha concluso.(Rin)