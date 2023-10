Università: premiati i vincitori dell’edizione 2023 di Startcup Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Displaid, Monimeds, RarEarth, Simba sono i progetti selezionati da Startcup Lombardia, la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico Assessore Guido Guidesi e MUSA- Multilayered Urban Sustainability Action- con il coordinamento di PoliHub – Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano. A valutare i migliori progetti delle 13 startup finaliste, un comitato presieduto da Regione Lombardia e costituito da rappresentanti del venture capital, durante l’evento ospitato presso il Belvedere di Palazzo Lombardia. Ai vincitori delle quattro categorie - ICT & Services, CleanTech & Energy, Life Sciences & MedTech e Industrial Technologies - va un contributo economico di 25 mila euro ciascuno per supportarne lo sviluppo e l’accesso al Premio Nazionale per l’Innovazione, in programma a Milano il 30 novembre e 1 dicembre 2023.Monimeds (ICT & Services), del Politecnico di Milano, volto all’individuazione di un sistema di supporto e monitoraggio in ambito sanitario per prevedere guasti ai vari dispositivi; RarEarth (CleanTech & Energy), di Polihub, dedicato al recupero di terre rare contenute nei magneti, aprendo così la strada a un futuro sostenibile e a un’Europa più indipendente; Simba (Life Sciences & MedTech), dell’Università degli Studi di Milano, progetto di studio e cura dell’ictus celebrale e dei suoi fattori di rischio; Displaid (Industrial Technologies), del Politecnico di Milano, un progetto che propone un servizio di monitoraggio basato sull’AI che ottimizza la gestione della rete infrastrutturale abilitandone la manutenzione predittiva. (segue) (Com)