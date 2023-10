Università: premiati i vincitori dell’edizione 2023 di Startcup Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai quattro premi sopra menzionati, si aggiungono i Premi Speciali, dedicati al Social Impact e alla Sostenibilità, con un contributo economico di 25mila euro. Il Premio Speciale Social Impact è stato assegnato a PCART, della Fondazione UniMi, progetto dedicato ai pazienti artrosici per consentir loro di tornare alle proprie attività senza ricorrere alla protesi; il Premio Speciale Sostenibilità con menzione speciale Green&Blue – che darà accesso al Premio Nazionale per l’Innovazione- è andato a Visioning, progetto ideato da un team dell’Università di Milano, che recupera nutrienti in ambito agro industriale sfruttando l’energia solare. Una menzione speciale a Vagusflex, dell’Università degli Studi di Milano, progetto dedicato alla neuromodulazione, che avrà diritto ad iscriversi al Premio Nazionale dell’Innovazione. “Anche quest'anno Startcup si è dimostrato una ricetta vincente per avviare sfide innovative insieme alle Università e per dare continuità ai nostri primati attraverso le idee dei giovani”, ha dichiarato Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, “Startcup è il ‘sistema Lombardo’ che si apre ai giovani e guarda con loro al futuro. I vincitori di oggi - ha aggiunto - li rivedremo il 30 novembre e il primo dicembre sempre qui a Palazzo Lombardia per il Premio Nazionale Innovazione (PNI), che, quest'anno, ospiteremo appunto in Regione. Perché non si tratta solo di eventi, ma di iniziative capaci di creare moltiplicatori importanti per gli investimenti privati, come dimostrano i dati: ad oggi, l'iniziativa ha visto nascere 41 imprese con un investimento regionale totale di circa un milione di euro, 17 milioni di investimenti in equity cumulati dalle neoimprese, un fatturato totale di 2,8 milioni e 6 milioni di finanziamenti a fondo perduti raccolti. Regione Lombardia crede molto nella competition Startcup e da quest’anno, per le start up finaliste, oltre al premio di 25 mila euro, attiverà in via sperimentale una misura per facilitare la raccolta di capitale di rischio mediante un canale alternativo e diffuso, quale l’equity crowdfunding”. (segue) (Com)