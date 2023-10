Università: premiati i vincitori dell’edizione 2023 di Startcup Lombardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Musa – ha commentato Giovanna Iannantuoni, Presidente di Musa- Multilayered Urban Sustainability Action - nasce per valorizzare le idee e i progetti innovativi, che abbiano un impatto positivo sul contesto urbano, sul territorio, sull’ambiente e in particolare sulla società, contribuendo a ridurre le diseguaglianze. Musa vuole essere anche apripista di un modello che unisce e mette a sistema pubblico e privato, mondo accademico e delle imprese. Modello che si basa sull’innovazione e la ricerca. Sostenere Startcup Lombardia va proprio in questa direzione e vuole anche essere un contributo ai giovani e al modello Lombardia, che già adesso è la prima Regione italiana per numero di startup innovative. Essere al fianco delle nuove realtà imprenditoriali è per Musa e per gli Atenei lombardi fondamentale per dare la possibilità di realizzare le idee innovative necessarie per proseguire sulla strada dello sviluppo tecnologico sostenibile e a misura d’uomo”. “la rete PNICube ci parla della potenza di un percorso generativo di start-up innovative dalla ricerca scientifica di ampio respiro, locale nazionale, che coinvolge ben 17 Regioni attraverso 16 Start Cup regionali. Una straordinaria ‘rete delle reti’ per la valorizzazione imprenditoriale del sistema della ricerca rappresentato dalle Università e dagli Enti di Ricerca, secondo un modello unico nel suo genere in Italia e in Europa riconosciuto dall’OCSE come best practice in virtù della sua capacità di collegare network locali”, ha concluso Paola Paniccia, Presidente dell'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Start Cup regionali-PNICube. (Com)