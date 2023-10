Trasporto aereo: in Indonesia il primo volo commerciale con carburante prodotto da olio di palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Indonesia è stato effettuato oggi il primo volo commerciale con combustibile prodotto da olio di palma. Lo ha reso noto l’amministratore delegato della compagnia di bandiera Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, nel corso di una cerimonia. L’aereo, un Boeing 737-800NG, ha trasportato oltre 100 passeggeri da Giacarta alla città di Surakarta, a circa 550 chilometri di distanza, per fare successivamente ritorno nella capitale. “Continueremo a parlare con il ministero dell’Energia, con Pertamina (la compagnia energetica di Stato) e con altri per assicurare che questo carburante abbia costi ragionevoli”, ha aggiunto Irfan. Per collaudare il carburante da olio di palma Garuda aveva condotto un test a terra ad agosto e uno in volo questo mese. Il combustibile è prodotto da Pertamina nella raffineria di Cilacap, nella provincia di Giava centrale, utilizzando una tecnologia a esteri idroprocessati e acidi grassi (Hefa). Secondo l’azienda produttrice, il carburante basato su olio di palma emette meno gas serra rispetto ai combustibili fossili.(Fim)