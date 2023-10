Tunisia: entrate turistiche aumentate del 40 per cento a 1,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del turismo in Tunisia sono aumentate di quasi il 40 per cento, passando dai 4,4 miliardi di dinari (1,3 miliardi di euro) del periodo che va dal primo gennaio al 26 ottobre 2022, ai quasi 6,2 miliardi di dinari (1,8 miliardi di euro) dello stesso periodo dell’anno in corso. Lo si apprende dagli indicatori finanziari e monetari pubblicati ieri dalla Banca centrale della Tunisia. La crescita degli introiti turistici e delle rimesse degli espatriati ha contribuito ad aumentare le attività nette in valuta estera, che al 25 ottobre 2023 ammontavano a circa 26,7 miliardi di dinari (7,9 miliardi di euro), l'equivalente di 119 giorni di importazioni. (Tut)