Maltempo: Sala, ricorso atto dovuto, non abbiamo visto ancora nulla

- Il ricorso "è un atto dovuto, noi a oggi non abbiamo visto ancora nulla e non so quando si potrà ottenere qualcosa". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, rispondendo ai giornalisti in merito al ricorso al Tar del Comune contro Regione Lombardia sui ristori relativi ai danni del maltempo per le scuole danneggiate a luglio, in occasione dell'inaugurazione del Liceo Coreutico Tito Livio. I danni "sono stati rilevanti, intorno ai 50 milioni - ha aggiunto -, contestiamo un po' la modalità utilizzata". Era "un atto dovuto", ha spiegato Sala, anche perché "abbiamo contestato dall'inizio la procedura della Regione". (Rem)