Roma: ricordo cardinale Silvestrini in Campidoglio, Gualtieri "una nuova Helsinski per pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Figura di primo piano della storia della Chiesa e della vita civile italiana nella seconda metà del Novecento, il cardinale Achille Silvestrini, nato a Brasighella in provincia di Ravenna il 25 ottobre del 1923, è stato presidente della Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth, comunità di studenti e professionisti che tutt'oggi anima Villa Nazareth a Roma. Prima segretario del Consiglio degli affari pubblici del Vaticano, poi prefetto del supremo tribunale della Segnatura apostolica e prefetto della Congregazione delle chiese orientali, Silvestrini è stato a capo della delegazione della Chiesa nell'ambito della conferenza di Helsinski il cui atto finale, nella seconda metà del Novecento, fu propedeutico alla creazione dell'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Oggi in Campidoglio, per i cento anni dalla nascita del cardinale Silvestrini, si è tenuto un convegno per ceelebrarne la figura alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del cardinale Segretario di Stato del Vaticano, Pietro Parolin e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (segue) (Rer)