Roma: ricordo cardinale Silvestrini in Campidoglio, Gualtieri "una nuova Helsinski per pace" (2)

- Ad aprire la giornata è stato il sindaco, il quale ha ricordato il ruolo diplomatico del cardinale Silvestrini negli ultimi decenni della guerra fredda. "Achille Silvestrini è stato capo delegazione della Santa Sede alla conferenza sul Trattato di non proliferazione delle armi atomiche - ha affermato il sindaco -. Ma è probabilmente la conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa il suo capolavoro di portata storica. Anche in quell’occasione Silvestrini guidò la delegazione vaticana, e lo fece sin dalla fase preparatoria a Ginevra, nel 1973. La Santa Sede firmò con pieno titolo il Trattato di Helsinki, primo trattato internazionale dopo la Conferenza di Vienna del 1815. Il segno di quella presenza, e del ruolo attivo, di autentico disgelo, svolto da Silvestrini durante i negoziati, fu un segno di straordinario progresso per la comunità mondiale". (segue) (Rer)