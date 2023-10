Roma: ricordo cardinale Silvestrini in Campidoglio, Gualtieri "una nuova Helsinski per pace" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’era anche un’idea di Europa a Helsinki. L’idea di un’Europa più grande dell’Europa stessa - ha aggiunto Gualtieri -. L’idea di una civiltà del dialogo, del confronto, della cooperazione. Che abbracciasse l’intero continente. Una prospettiva di pace e di distensione continuamente da generare", ha detto il sindaco. E ha auspicato che un percorso simile si possa aprire nuovamente in Europa. "Oggi siamo precipitati in guerre ancor più sanguinose e vicine di quanto non siano state le tante guerre nel tempo che abbiamo chiamato di pace. Avremmo bisogno di una nuova Helsinki in Europa. E invece viviamo un tempo in cui non si riescono a fermare nessuna delle guerre che la follia, la cecità e la volontà di potenza aprono a danno dei popoli. La diplomazia non contraddice la fermezza del sostegno all'aggredito ma sa costruire percorsi di pace tanto più necessari quanto più interni". (segue) (Rer)