Roma: ricordo cardinale Silvestrini in Campidoglio, Gualtieri "una nuova Helsinski per pace" (4)

- Da romano il sindaco poi ha voluto "sottolineare anche l’impegno, il servizio che il cardinale Silvestrini ha reso a Villa Nazareth e ai tanti giovani che da quella istituzione hanno ricevuto sostegno negli studi e aiuto alla propria crescita personale. In quell’impegno Silvestrini riversava una carica di umanità che solo chi lo ha frequentato può descrivere con compiutezza - ha affermato Gualtieri -. Il lavoro per Villa Nazareth e quello nella diplomazia vaticana per unmondo migliore erano complementari nella persona di Silvestrini. Visione del mondo e attenzione al prossimo. La storia e la carità. Il destino della Chiesa e quello della singola persona. Si completavano nella passione di un romagnolo gentile e verace, divenuto romano. E Roma lo riconosce come un suo grande testimone", ha concluso. (Rer)