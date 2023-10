Casa: Majorino (Pd), Salvini immobile e impreparato, Meloni gli tolga delega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Salvini si è svegliato dal torpore e si è accorto di avere anche le deleghe alla casa. Lo fa curiosamente nel giorno in cui presentiamo il nostro piano. Il problema è che continua a non studiare. Le case vuote di proprietà pubblica sono almeno, stando bassi, 90 mila e 19 mila solo di proprietà di regione Lombardia". Lo dichiara in una nota Pierfrancesco Majorino, responsabile Diritto alla casa della segreteria nazionale del Pd, in riferimento alle parole del vicepremier che ha invece parlato di 70.000 alloggi pubblici attualmente sfitti e inutilizzati. "Tutto questo avviene nel totale vuoto del governo che non riesce neppure a presentare un piano sulle abitazioni di alcun genere, usando la casa solo per fare cassa. Governo che, anzi, compie un miracolo al contrario: in un Paese tradizionalmente disattento sul tema della casa riesce a cancellare i pochi strumenti che c'erano, azzerando, ad esempio, il fondo sostegno affitti", aggiunge. (segue) (Rin)